Le Covid et ses contrevenants s’invitent à nouveau au tribunal d’Arlon

Le Cap 56 de Florenville de nouveau sur la sellette

Le Cap 56, la brasserie à succès de la place Albert Ier de Florenville, son gérant et ses avocats, Me Dimitri Fourny et Me Bertrand Billot, sont revenus une nouvelle fois à Arlon pour se défendre d’accusations qui concerne une chaude soirée d’été, quelques minutes après l’heure de fermeture obligatoire. Le café était toujours ouvert et allumé, des consommateurs présents sur la terrasse. Les policiers ont dressé un procès-verbal. Le ministère public demande de condamner la société à 4 000 € d’amende et le gérant à 400 €.

Me Fourny considère que la loi votée est contraire à la constitution et surtout que son client est victime d’acharnement: "Les policiers sont arrivés et ont laissé partir les clients en leur disant: “ Nous, on va se faire le gérant ”. Mon client n’a jamais été entendu dans le cadre de cette affaire. C’est un dossier bancal. Il n’y a qu’une seule solution, c’est d’acquitter la société et son gérant."

Le jugement, très attendu quant à ses motivations, sera prononcé le 15 février par le président Philippe Nazé.