Le café-théâtre repart pour un tour à Fays-les-Veneurs

On l’a dit, avec la crise sanitaire, les acteurs ont dû faire preuve de patience avant de pouvoir remonter sur les planches. "Nous organisons le café-théâtre tous les deux ans, précise encore Marc Jacquemin. Nous aurions dû reprendre en 2021, mais ce n’était évidemment pas possible. Le faire en 2022 ? Non car au moment où il aurait fallu commencer les répétitions, nous n’avions pas encore tous nos apaisements par rapport à la crise sanitaire. Nous ne voulions pas travailler pendant des semaines et devoir tout annuler à la veille de la première. Ici, nous reprenons avec la formule habituelle. Le seul changement, c’est le nombre d’acteurs. Nous étions 21 lors de la dernière édition. Cette année, nous ne sommes plus que douze. Et quand vous savez que nous allons proposer dix-neuf sketchs au public, cela veut dire que le rythme est assez intense."

« Nous sommes là pour divertir et amuser »

Marc Jacquemin vient de le dévoiler, dix-neuf sketches sont au menu de cette nouvelle édition. "Et nous abordons toutes les thématiques, raconte le citoyen de Fays-les-Veneurs. Il y a vraiment un peu de tout. La soirée est coupée en trois parties. Pourquoi venir à notre café-théâtre ? Car nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ce soit divertissant et comique. Le but est que le public passe une bonne soirée et puisse se changer les idées. Ici, c’est l’occasion rêvée. Et les gens qui nous connaissent savent à quelle sauce ils vont être mangés (rires). À partir de quel âge peut-on venir ? Nous avons déjà des enfants de 7-8 ans qui sont de la partie. À partir du moment où tu comprends le français, tu peux déjà bien t’amuser. Nous avons surtout un public familial, avec des personnes qui viennent tous les deux ans. Et puis, le bouche-à-oreille fonctionne aussi très bien."

Notons que la troupe travaille sur ce café-théâtre depuis six mois, avec des répétitions chaque vendredi.

Il reste encore des places pour les 24 et 25 février, mais aussi pour le 5 mars.

PAF: 10 € pour les adultes, 6 € pour les moins de 12 ans.

Les places sont à réserver par téléphone, entre 17 et 21 h, au 061 53 43 38.