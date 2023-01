La maison médicale de Vaux-sur-Sûre ouvrira le 1er février

Au départ, un médecin généraliste

La Commune a par ailleurs rassemblé tous les acteurs médicaux ou paramédicaux de la région pour voir leurs besoins. "Au départ, nous ne voulions louer que des cabinets de manière mensuel (500 €), poursuit le mayeur Besseling. Toutefois, on pourrait revoir cette manière de procéder car on a des demandes pour des occupations une ou deux fois par semaine. Nous pouvons aussi compter sur un espace pour accueillir éventuellement un secrétariat médical. La volonté est vraiment de maintenir une pratique médicale sur Vaux-sur-Sûre. Et si le concept fonctionne, nous avons encore l’opportunité d’agrandir le bâtiment. Les plans sont d’ailleurs déjà prêts pour la réaliser."

Un investissement de 670 000 €

Le conseil communal avait approuvé ce projet en février 2021 avec une enveloppe de 570 000 €. Une aide de 100 000 est venue de la Région wallonne et 25 000 € de la Province. Avec la révision des prix, on est passé à 670 000 €.

Le monde médical va donc pouvoir compter sur un outil des plus intéressants et la Commune peut espérer attirer des médecins et autres acteurs paramédicaux grâce à ce nouvel outil.