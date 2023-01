Enfants, aînés et Ukrainiens réunis à Remoiville autour d’un goûté

« L’objectif est de créer du lien »

L’après-midi s’est concentrée autour de la cuisine. L’activité se voulait intergénérationnelle et culturelle. "Le conseil communal des enfants, ce sont deux enfants par implantation, explique la conseillère communale Mélanie Marquis. L’objectif est qu’ils créent des liens et du partage avec les enfants ukrainiens. Le but est que ceux-ci aient un point de repère lorsqu’ils entreront dans nos écoles. Il faut que les enfants puissent se sentir intégrés et qu’ils puissent comprendre l’environnement dans lequel ils se trouvent. La cohésion de groupe, c’est important." Chaque année, les enfants du conseil communal participent à une activité différente. "Il y a une thématique pour chaque année, explique l’échevin Patrick Notet. L’an dernier c’était la mobilité, cette année c’est la culture. Nous avons également eu une thématique sur l’environnement où nous avons visité une permaculture. Nous souhaiterions également visiter les locaux d’une télévision ou d’une radio afin que les enfants apprennent à s’exprimer."

Des recettes belges et ukrainiennes

Les aînés, à l’initiative de cette journée, ont préparé des recettes de grand-mère. Celles-ci ont fait déguster leur traditionnel matoufet ainsi que des galettes. "Nous avons préparé tout cela sur place et nous avons ensuite fait goûter nos plats aux réfugiés ukrainiens. C’est important pour les aînés de participer. De cette manière, nous pouvons transmettre notre savoir, notre cuisine." Les enfants, ukrainiens et belges, ont bien évidemment mis la main à la pâte, en tentant de se comprendre. "Nous avons pu cuisiner des recettes ukrainiennes, explique Emeline Gérard, du conseil communal des enfants. Nous avons aplati de la pâte, nous y avons ensuite disposé du hachis, nous avons refermé le tout pour ensuite cuire la préparation. C’est vraiment très bon. C’est chouette de rencontrer des personnes dans le besoin et de pouvoir être là, près d’eux, et de partager ces choses-là." Les réfugiés, quant à eux, ont également apprécié ce moment hors du temps. "C’est très agréable, explique l’une d’elles. C’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Et puis, la cuisine belge est facile et rapide, comme la nôtre." Les Ukrainiens ont fait découvrir leurs raviolis, dits "Vareniki". "Dans nos recettes, il y a toujours de l’eau, de la farine et du sel. La viande est également obligatoire", continue la réfugiée. Tous se souviendront de cette journée, entre rencontres et dégustation.