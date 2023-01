« Eh. Changeons »: une nouvelle boutique de troc à Habay-la-Neuve

Le principe est simple et repose sur la collaboration de chacun: on vient avec un objet et l’on repart avec un autre, quelle que soit la valeur de l’un ou de l’autre. Et si vous ne trouvez pas le jour même ? Pas de problème: vous pouvez tout de même déposer votre objet, et repasser une prochaine fois. Tous les objets sont acceptés, sauf les vêtements et les livres datant d’avant 2010, sauf pour les BD. Décorations, vaisselle, jouets pour enfants, bijoux, petits meubles. Il y en a pour tous les goûts.

Cette boutique est le fruit de l’imagination de deux consœurs. Armelle Tulpin, éducatrice à l’École spécialisée La Providence (Étalle), et Nathalie Salaris, éducatrice à l’IMP Mes Petits (Habay). Elles sont parties du constat que, pour certains élèves, les choix d’options étaient limités.

"Le premier constat que nous avons fait, explique Nathalie Salaris, c’est que l’école est un endroit de socialisation. Nos jeunes sont censés y trouver leurs repères. Mais on s’est rendu compte que, pour les jeunes en décrochage, c’était compliqué. Parfois, on se retrouve sans solution. Ils sont démunis face à cette société où ils ne trouvent pas leur place. L’autre constat, c’est que nous proposons des options classiques: horticulture, ménage, construction, menuiserie, maçonnerie, cuisine. En dehors de ça, il n’y a pas d’autre piste pour eux, qui pourrait leur faire accéder à des choses plus modernes.".

C’est pour eux que la boutique "Eh. Changeons" a été créée. Les élèves vont pouvoir accueillir les clients, gérer les stocks, les listings, réassortir et réarranger les différents espaces, faire de la gestion informatique.

De nombreux projets

Le duo d’éducatrices a encore de nombreux projets en tête. À l’avenir, elles imaginent pouvoir proposer des ateliers de réparation, de la restauration de meubles, un espace convivial pour prendre le café. Mais cette boutique pourrait également être un lieu de stage pour des élèves en option vente dans d’autres écoles, par exemple.

Pour Armelle Tulpin, ce sera aussi l’occasion de donner la possibilité à certains élèves de changer d’air, dans le cas où cela ne se passerait pas toujours bien avec un professeur, ou pour donner du travail différent. "Pour un élève qui souhaitait faire de l’informatique, on a mis en place une activité de deux heures par semaine, raconte Armelle Tulpin. Mais on n’a pas toujours du travail à lui donner. Cette boutique, ce sera aussi l’occasion pour lui d’avoir des tâches concrètes à réaliser.". La boutique est ouverte les mardis et vendredis de 13 h 30 à 15 h 30, et les mercredis et samedis de 14h à 17 h.

Avenue de la Gare, 109 (Habay-la-Neuve) – https ://www.facebook.com/Eh.Changeons