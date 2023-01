20 % d’engagements infirmiers en plus dans les hôpitaux de la province de Luxembourg grâce à la prime de 7 000 € ?

"En un an, nous constatons 20 engagements supplémentaires chez Vivalia, signale le député Stephan De Mul dans un communiqué adressé à la presse. Alors que lors des années 2020 et 2021, Vivalia recrutait 100 ETP (équivalent temps-plein), ce sont 120 ETP qui ont été recrutés en 2022 dans nos différents sites hospitaliers. L’impact est donc bien réel."

Difficile toutefois de savoir si c’est uniquement la prime qui a permis ces 20 engagements supplémentaires. D’autant plus que 2020 et 2021 étaient des années particulières, marquées par la pandémie.

Le député précise d’ailleurs que "cet incitant financier est une action qui doit être considérée au niveau de l’ensemble des mesures prises en faveur du secteur infirmier (rétention et attractivité du métier)."

Trois retours du Grand-Duché

Au 31 décembre 2022, 79 demandes ont été introduites dont 72 remplissent les conditions et sont recevables. 59 femmes et 13 hommes ont obtenu la prime.

Pour 45 personnes, il s’agit de leur premier engagement au sein de Vivalia. Notons que 23 jobistes ou stagiaires Vivalia ont ensuite été engagés par l’institution.

34 personnes ont déjà travaillé comme infirmier avant de rejoindre le giron de Vivalia. Parmi elles, trois prestaient au Grand-Duché, 5 en France, 10 dans notre province et 13 dans d’autres provinces du pays.

18 personnes ayant reçu la prime viennent du secteur hospitalier, 7 des SIAMU, laboratoires, etc et

7 des maisons de repos (2 infirmières viennent de MR/MRS française et 5 infirmières de MR/MRS belges dont 3 de la province de Luxembourg et 2 de la province de Namur).

Au niveau de la répartition dans nos hôpitaux: 25 infirmières et infirmiers ont été engagés à Libramont, 16 personnes à Marche et à Arlon, 15 personnes à Bastogne et 4 à Bertrix.

La majorité des personnes ayant obtenu la prime travaille à temps plein.

Pour rappel, cette prime d’un montant maximum de 7 000 € est une somme allouée à titre d’incitation et d’encouragement. Le bénéficiaire de la prime s’engage à rester durant 3 années consécutives dans un hôpital de Vivalia. Elle est destinée exclusivement au personnel infirmier nouvellement engagé au sein d’un site hospitalier de l’intercommunale Vivalia, et qui n’y a pas encore travaillé (hors étudiants).