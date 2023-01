Libramont cherche un gestionnaire pour la halle aux foires et le hall des sports

Le gros dossier de la séance concernait la concession du hall des sports et de la halle aux foires, justement, pour une durée de 7 ans.

La bourgmestre Laurence Crucifix a détaillé le cahier des charges qui est identique pour la concession des deux infrastructures. On apprend d’ailleurs que le concessionnaire peut remettre une offre pour gérer les deux bâtiments.

"Il s’agit bien sûr d’une concession de service public avec location à des tiers, tenue d’événements, location de bureaux, organisation de congrès, de repas, etc., enchaîne la bourgmestre. Le concessionnaire devra faire la preuve qu’il peut apporter une vraie valeur ajoutée à l’activité au centre de Libramont", dit encore Mme Crucifix.

Le montant de la redevance sera à déterminer en fonction des investissements que consentira le gestionnaire qui devra proposer un plan financier.

La concession aura une durée de 7 ans. Les adjudicataires devront déposer leurs offres le 7 février à 11 heures à l’hôtel de ville.

"Nous prendrons notre décision dans les deux mois qui suivent la date du dépôt", précise la bourgmestre.

On recherche un concessionnaire au profil suivant: bon gestionnaire, avec un bon bagage technique dans l’événementiel et qui possède une expérience d’au moins deux ans dans ce domaine.

Laurence Crucifix annonce qu’un comité d’accompagnement va être mis en place pour servir de relais entre le gestionnaire et la Ville.

Le conseiller Roland Déom (min.) demande si les deux bâtiments sont sains et en ordre ou si la Commune devra y faire des frais. La bourgmestre explique que pour répondre à tous les points du rapport des pompiers, il reste de petites choses à faire, mais que tout est OK. Unanimité.

Sport féminin à l’honneur en 2023

L’échevin des Sports, Bertrand Nique annonce que le mérite sportif se tiendra tous les deux ans en alternance avec le mérite social qui distingue l’une ou l’autre association de l’entité: " On a enlevé la limite d’âge du règlement. Le mérite se distingue par 3 prix: individuel, collectif et le coup de cœur du jury. On peut déjà rentrer les candidatures. Cette année le sport féminin sera mis à l’honneur", conclut l’échevin.

Changement au CPAS

Madame Françoise Houba fait son entrée au conseil de l’action sociale (CPAS) de Libramont en remplacement de M. Toktas qui a démissionné.

Stérilisation des chats

La Ville relance son opération visant à stériliser les chats et intervient à raison de 25 € pour un mâle et 50 pour une femelle. " Cette année, nous avons déjà une vingtaine de primes rentrées et 1 000€ ont déjà été versés sur un budget de 2 500€", explique l’échevin Martin.

Budgets des fabriques d’église

L’échevine Carole Janssens détaille les budgets de fabriques d’église qui s’équilibrent à 5 500€ à Jenneville ; à 35 000€ à Sainte-Marie ; à 35 000€ à Bras ; à 72 000€ à Libramont et il se monte à 54 000€ à Bonnerue.