En province de Luxembourg, l’eau est moins chère en Gaume

Avec des exceptions

Résider en Gaume ne veut pas pour autant dire que l’eau est bon marché. À Florenville, on paie le prix de la SWDE. À Chiny ou à Virton, on s’en rapproche. "On applique réellement le CVD, explique Vincent Wauthoz, échevin en charge de l’Eau. Dans le CVD, on inclut toutes les charges réelles, je ne sais pas comment les autres communes procèdent. On continue de remplacer les raccordements en plomb, nous avons huit captages, ça coûte." Remettre le réseau à la SWDE ? "Nous avons déjà eu des discussions, car c’est vrai, c’est beaucoup de responsabilités, mais une majorité n’envisage pas de remettre le réseau."

