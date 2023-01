Une nouvelle croix créée à Arlon pour l'église de Viville

L’ancienne croix datant de la construction de l’église en 1939 montrait de sérieux signes de faiblesse après avoir lutté contre les bourrasques et les intempéries au fil de huit décennies.

Michel Bouvy, trésorier de la Fabrique d’église précise: "Nous avions remarqué en septembre dernier que la croix penchait dangereusement et qu’il y avait des infiltrations d’eau dans le clocher. Redoutant que la croix finisse par chuter, au risque de blesser les paroissiens sortant de l’église ou un badaud passant par là, nous avons décidé de la descendre de la cime du clocher."

La Ville a donc demandé à une entreprise de toiture d’intervenir. Elle a placé un échafaudage et a enlevé la croix qui a donc retrouvé le sol ferme. Force a été de constater que ce symbole religieux s’était fortement abîmé au fil du temps et qu’il n’était plus possible de la restaurer.

La nouvelle croix a été réalisée avec soin à l’identique par les ateliers du service des travaux de la Ville. Elle sera hissée au sommet du clocher dans les prochains jours, dès que les conditions météo le permettront.