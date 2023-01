Laura Henneaux : Quatre decennies de bénévolat au cercle Saint-Blaise d'Etalle

« Nous y associons Josée Simon »

"Les tâches étaient multiples liées au nombre de salles, aux nombreux utilisateurs, aussi bien en semaine que les week-ends et lors des vacances. Les réservations et remise des clefs étaient la partie de l’iceberg lorsqu’on la dérangeait pour des petits problèmes qui souvent nécessitaient son retour au cercle, parfois même la nuit. C’était une surveillance quasi maternelle de" sa seconde résidence "visitée chaque année des centaines de fois pour la fermeture des radiateurs, des lampes restées allumées, des robinets qui coulent. et d’une manière générale pour l’entretien et la propreté des salles ou récupérer les clefs", énonce Michel Bechet, président de l’association.

Parlons aussi des difficultés auxquelles elle a été inévitablement confrontée, souvent des petites incivilités, mais aussi parfois un manque de respect de la part de personnes ne supportant pas que des remarques leur soient faites à juste titre. "Laura a accompli sa tâche avec conscience professionnelle et nous sommes certains que ce n’est pas sans un pincement au cœur, qu’elle a pris la décision de quitter les rênes et de les remettre entre nos mains", confirme le président Bechet, ajoutant "Nous associons Josée Simon, ta voisine, qui t’a secondé dans l’entretien de cette maison commune".

Le mot de Laura

C’est avec beaucoup d’émotion que Laura Henneaux s’est adressée aux membres de la collectivité qui lui avait caché cette petite surprise en son honneur. "Les activités étaient nombreuses: soupe aux enfants de l’école, banquets divers, réunions. Ce qui a fait dire à mon mari" Tu ne veux pas que l’on descende un lit ". Je me suis toujours bien plu, c’était très gai. Encore merci à vous tous pour cette petite réception amicale et inattendue".

La continuité des activités du cercle Saint-Blaise sera assurée par Madame Marie-Josée Thines (0478 578 632)