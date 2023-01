La province de Luxembourg n'est pas fan des autos hybrides et électriques

Depuis samedi, le public se presse sur le plateau du Heysel à Bruxelles, pour retrouver un Salon de l’auto qui fête sa centième édition. Après deux ans d’interruption, les aficionados des quatre roues, des deux roues et des moteurs vrombissants retrouvent le plaisir de déambuler entre les allées des palais bruxellois. Comme d’habitude, ils s’arrêteront devant les stands qui font rêver et ceux, plus sages, qui leur permettront de choisir leur future voiture en fonction de leurs envies et de leurs budgets.