Un accident s’est produit peu après 19h30 sur l’E411 à hauteur de Heinsch (Arlon), avec une voiture seule en cause. Plusieurs véhicules ont glissé à cet endroit.

Peu avant 21h, c’est un feu de cheminée à Bouillon qui a occupé les pompiers de Bouillon et Paliseul, avec des dégâts classiques.

Mais les hostilités ont véritablement débuté à partir de 5h, la faute à la météo et aux fortes pluies ainsi que la neige à certains endroits. Avec un festival d’interventions pour des arbres et branches tombés sur la chaussée et des pompages dans toute la province.

Les pompiers luxembourgeois ont connu une quinzaine de sorties rien que pour les arbres et branches tombés, entre autres à Libin, Tenneville, Arville, Lavacherie, Redu, Virton, Bertrix ou encore Saint-Hubert.

À cela s’ajoutent une dizaine d’interventions pour des pompages, souvent de caves inondées, du côté de Léglise, Neufchâteau, messancy, Bertrix, Habay, Étalle et Bouillon.

Ce n’est pas tout. En effet, ce lundi vers 7h30, les pompiers d’Érezée et Marche ont également procédé à la désincarcération d’une dame coincée mécaniquement suite à un accident entre Fanzel et Eveux, dans la commune d’Étrezée.

Les pompiers d’Arlon et Bastogne sont, eux, aussi intervenus sur la N4 à Martelange, près du garage Wirtgen, pour une voiture qui a terminé sur le côté. Un peu plus loin, une voiture s’est retrouvée sur le toit, mais son occupant en est sorti avant l’arrivée des pompiers.