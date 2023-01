Pierre-Edouard Burg, le nouveau monsieur Com de la Ville de Virton

Président de la Concordia

Après ses études secondaires à l’institut Sainte-Anne à Athus puis un double master universitaire à l’UCL en études européennes puis à l’IHECS en communication et Affaires politiques, Pierre-Édouard a travaillé pendant dix ans comme conseiller en relations extérieures du chef d’état-major de l’armée grand-ducale.

Puis marié à la Virtonnaise Nathalie Gérardin, institutrice maternelle, Pierre Édouard a construit une maison à Ruette, où il réside avec son épouse. Il est aussi président de l’harmonie Concordia. "Quand j’ai appris que la Commune de Virton cherchait un nouveau responsable de son pôle Communication, j’ai porté ma candidature", dit-il.

Plus de messages positifs

Et c’est Pierre-Édouard Burg qui a été choisi par les gestionnaires de la Ville.

Il compte communiquer encore davantage via les deux outils de com principaux de la Ville, le site web et la page Facebook. Mais c’est toute une philosophie de la communication qu’il veut revoir.

"J’ai l’impression, en lisant les réseaux sociaux, qu’on met trop en avant le négatif. Or moi, je remarque que la Commune de Virton dispose d’un potentiel énorme, à bien mettre en valeur, que ce soit au plan sportif (football, athlétisme, tennis de table), culturel (Biblio’Nef, Musée gaumais, espace Marguerite Brouhon), loisirs (la piscine), scolaire (5 000 étudiants)".

Pierre-Édouard Burg observe aussi que lorsque des messages positifs sont transmis à la population, un véritable soutien et esprit de solidarité naissent. Exemple récent avec une fuite d’eau à Grandcourt. "On a pris la peine d’expliquer sur le Facebook de la Ville les difficultés de réparation de cette panne, photos et vidéo à l’appui. Les gens l’ont bien compris et, mieux, certains ont même offert un bol de soupe à nos ouvriers communaux occupés à la réparation sur place ! ", raconte Pierre-Édouard.

Le responsable de la Com est enthousiaste et va aussi s’atteler à améliorer la communication du CPAS et du home l’Amitié.

Des idées ? Il en a plein en tête: étendre la communication de la Ville aussi via Instagram ; accroître la visibilité des engagements de personnel via le réseau professionnel LinkedIn ; valoriser au mieux chaque événement porteur par la photo et la vidéo (par exemple une formation qui va démarrer pour nos aînés avec un simulateur de conduite).