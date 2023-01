Trois pelotons de soldats ont reçu leur béret bleu à Houffalize

C’est sur la place de l’Église que la remise de béret s’est tenue. Un lieu historique comme l’ont souligné les membres du CIBE Sud, aux côtés du bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse. "Nous tenions à remercier le bourgmestre de nous avoir permis d’organiser cette remise de bérets ici, suite à notre étroite et naissante collaboration. Merci d’accueillir cette parade qui marque la fin d’un cycle de formation." La CIBE Sud s’est ensuite adressée aux candidats du 91e, 92e et 93e pelotons mis à l’honneur ce jour. "Pendant 14 semaines, vous avez fait preuve d’un grand sens d’adaptation, d’engagement, d’intégrité, de courage, de loyauté et de persévérance pour mener à bien votre formation. Le sens du devoir et de l’honneur que vous avez démontrés font partie intégrante des valeurs de notre organisation. Certains moments ont été difficiles. Ils ont été des défis que vous avez surmontés et ceux-ci vous auront fait grandir. D’autres moments plus agréables resteront gravés dans vos mémoires et seront de bons souvenirs. La Défense doit et devra faire face à de nombreux défis. Vous êtes les acteurs de son avenir encourageant et prometteur. Je vous encourage à vous remettre régulièrement en question afin d’évoluer et de faire évoluer au mieux notre institution. Bonne route aux jeunes et plein de succès dans vos carrières respectives." Famille et amis ont ensuite pu rejoindre les candidats afin de les féliciter.