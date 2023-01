NORMAL et De Paduwa, la différence en tête d’affiche du centre culturel d'Aubange fin janvier

Ce spectacle mordant, délirant et sensible se veut lever les barrières entre les gens dits "normaux" et les "mutants" (nains, géants, porteurs de trisomie 21) qui peuvent devenir les "Super-Héros" de nos vies à tous. Karen De Paduwa est une actrice à l’humour explosif qui a brillé sur de nombreuses scènes belges, françaises et canadiennes, ainsi que dans le Grand Cactus sur la RTBF. En 2019, dans un rôle tout en émotion, elle était à Spa dans Gelsomina, Elle a également participé récemment au court-métrage de Loïc Nottet, Candy. Karen aime être là où on ne l’attend pas.