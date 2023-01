Marie-Claire Clausse, est décédée : elle aura été « la patronne » de la Maison de la culture d’Arlon 28 ans

Native de Habay-la-Vieille, elle aurait eu 82 ans précisément ce samedi 14 janvier. Celle que ses collaborateurs à la Maison de la culture d’Arlon appelaient "la patronne" aura marqué de son empreinte la vie culturelle luxembourgeoise. Membre de l’Académie luxembourgeoise depuis 1992, elle en avait été présidente de 2002 à 2013.

Après un régendat littéraire, elle enseignera le français et l’histoire à Habay et à Athus. "Mai 68 passe par là et va bouleverser ses certitudes, sa vie familiale et son avenir tout tracé. D’enseignante, elle deviendra animatrice d’ateliers", peut-on lire sur le site de l’Académie luxembourgeoise.

Ensuite, elle part à Bruxelles et crée avec Maurice Sévenant "La Commune théâtrale de Wallonie" puis "L’atelier théâtre" avec Armand Delcampe à l’UCL où elle vivra le Walen buiten tout en obtenant brillamment sa licence au Centre d’études théâtrales.

Elle revient à Arlon en 1975 pour diriger la Maison de la culture d’Arlon. C’est elle qui poussera au déménagement des locaux de l’ancienne caserne Léopold dans le nouveau bâtiment construit par la Ville au Parc des Expositions, resté trop longtemps vide. Elle dirigera le grand vaisseau jusqu’à sa retraite en 2003.

Entre-temps et parallèlement, le Ministère lui demandera de créer le Centre du Théâtre Action Wallonie Bruxelles, elle dirigera les arts de la scène de l’Académie d’été à Neufchâteau pendant 10 ans.