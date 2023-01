Le village de Limerlé se mobilise pour sa salle

Limerlé dans la commune de Gouvy, compte plus de 500 âmes. En son cœur, trônant fidèlement depuis 1924, la salle "Le Réveil". Ce témoin de nombreux événements de la vie quotidienne du village a connu les affres du temps. Et à la veille de son centenaire, le comité qui la gère a pris une décision plus que radicale: la détruire et la reconstruire: "Il y a déjà une dizaine d’années que cette question était sur la table. La salle était vieillissante, elle ne pouvait plus être louée. Plus de rentrées donc. Sa viabilité était en jeu", explique Luc Parmantier, de l’ASBL gestionnaire des lieux.