Le GAL Pays de l’Ourthe compte sur vos projets d’ici le 29 janvier

Les enjeux

Évidemment le préprojet doit répondre à la stratégie du GAL et à ses objectifs fixés pour sa programmation future. Avec en filigrane la question de "Comment voyez-vous votre territoire dans les prochaines années" et un fil conducteur, à savoir "La pérennisation de la vie en milieu rural dans le territoire du Pays de l’Ourthe", le GAL a relevé trois grands enjeux: la résilience du territoire face aux changements climatiques et socio-économiques, l’anticipation des besoins et des attentes des générations futures et, troisièmement, la connexion entre tous les acteurs du territoire et ce qui fait le territoire. "Derrière ces trois axes se trouve un enjeu transversal: améliorer l’identité, l’image et la communication du Pays de l’Ourthe et de l’Aisne", enchaîne la directrice. Attention, un préprojet doit pouvoir toucher l’ensemble du territoire ou être transposable partout dans ce dernier. Autre élément important, pas question de voire dans un tel projet la construction d’un bâtiment par exemple. Ce n’est pas le champ d’action du GAL.

Les délais

Les délais sont également courts. Les dossiers sont attendus avant le 29 janvier prochain: "Ces délais ne sont pas fixés par nous. Une fois les préprojets rentrés, ils doivent être débattus devant l’assemblée générale. Il se peut d’ailleurs que certains soient associés, ayant un même objectif, une même idée. Ensuite, les conseils communaux devront avaliser le programme", explique pour sa part Jean-Henri Dewez, président du GAL.

Il ajoute: "Les équipes du GAL peuvent également épauler les personnes pour remplir le document pour rentrer un préprojet."

L’appel a été lancé officiellement peu avant la fin de l’année dernière et, déjà, trois dossiers ont été déposés. Financé par l’Europe, la Région wallonne et les communes, le GAL espère bien poursuivre son travail entamé à l’aube des années 2000.