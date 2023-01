Le centre sportif de Martelange sera agrandi déjà en 2023

Le ministre accorde donc ainsi une substantielle enveloppe de quelque 930 000 € à la commune pour la réalisation de ces travaux d’agrandissement. Une promesse ferme pour des travaux qui débuteront dans encore dans le courant de cette année 2023. Grâce à sa convention avec Fauvillers pour l’utilisation du hall, le subside obtenu couvre 60% du projet.

Que prévoit ce projet d’extension ?

Nous avons voulu en savoir davantage sur l’affectation des futurs locaux et l’échevin des Travaux et des Sports Thierry Kenler nous a précisé que le nouveau volume va voir le jour à l’arrière du bâtiment actuel, côté terrain de football. Et d’ajouter: "Cette extension comprend la création d’une salle de cours collectifs de 150 m² adaptés, notamment, à la pratique de la danse et du yoga. Mais aussi la création d’un dojo de 220 m² dédié entièrement à la pratique des arts martiaux comme le karaté, le taekwondo ou le ju-jitsu."

À l’intérieur, l’extension permettra également la création de nouveaux vestiaires. Mais ce n’est pas tout, le projet d’agrandissement prévoit aussi l’aménagement complet des extérieurs du centre sportif. "De nouvelles places de parking vont être créées, explique l’échevin Kenler. À l’arrière de la buvette actuelle, côté terrain de foot, une grande terrasse va voir le jour. Elle sera bordée de plusieurs jeux extérieurs comme une table de tennis de table, une table de teqball (jeu se jouant avec un ballon de football), mais aussi des agréments de musculation permettant la pratique du streetworkout. Un bike wash sera également installé."

Si le planning de concrétisation du projet est respecté, les travaux devraient être terminés pour le premier semestre de l’année 2024.