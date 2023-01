La Ville d’Arlon va organiser des visites grand public du chantier de l’Espace Léopold

On a pu le constater, les travaux de cet Espace Léopold sont menés de main de maître par les équipes en place. Le planning est respecté et les coûts sont maîtrisés malgré le contexte de crise. Dans quelques jours, le trou sera complètement creusé sous la dalle. Ce projet va certes transformer le cœur du chef-lieu.

Et le bourgmestre d’ajouter: "Nous souhaitons organiser dans les prochaines semaines une visite de ce chantier impressionnant avec la société en charge des travaux. Nous reviendrons vers vous bientôt avec les détails de cette visite qui aura lieu pendant un temps de midi pour permettre au plus grand nombre d’y participer."

En surface mais aussi en sous-sol

Le réaménagement de ce vaste espace polyvalent pourra demain accueillir de grandes manifestations en surface mais également en sous-sol, tout en assurant du parking aux véhicules. Une attention particulière a été portée aux vélos ainsi qu’aux véhicules électriques, et notamment aux bornes de rechargement.

Lors de ces vœux, il était aussi normal de féliciter celles et ceux qui se sont distingués au cours de l’année passée. Et d’épingler notamment un employé du service Environnement, Renaud Herr, qui a participé au championnat d’Europe espoir en pétanque en Espagne, Loyola Neisser, un Arlonais qui a remporté la médaille de bronze à l’épée aux championnats du monde d’escrime au Caire, Raphaël Ruffo qui s’est distingué dans l’émission "The Voice".

Un merci aussi aux ouvriers de l’ombre, notamment celles et ceux qui travaillent à l’entretien et au nettoyage, à l’équipe des Parcs et Plantations de la Ville qui fait un travail formidable pour embellir la Ville et les villages à toutes les saisons, tout cela sans oublier la belle équipe de l’abri de nuit qui accueille sans jugement les personnes marginalisées ou en rupture sociale.

L’on s’est aussi réjoui que les amis d’Arlon Carnaval puissent à nouveau organiser la grande cavalcade au chef-lieu qui aura lieu le dimanche 12 mars ! Il s’agira d’un défilé mémorable après trois ans sans cortège carnavalesque.