Arlon : à l'occasion du vendredi 13, on se bouscule à la librairie des Faubourgs

4 employés à la caisse

Dans la boutique, les têtes continuent de défiler. Pascal et son équipe n’arrêtent pas, car, en plus du Lotto, il faut bien sûr répondre aux demandes des clients : achat de tabac, de journaux ou encore récupération de colis. Le travail ne manque pas ! "Je peux compter sur mon épouse et mes employés habituels. Nous ne sommes pas de trop, il faut du renfort", rit-il.

Lors des journées spéciales comme celle-ci, les libraires se frottent les mains en raison de l’affluence inhabituelle. D’autant plus que la loterie nationale a tout prévu pour séduire ses joueurs. "Ils ont sorti un nouveau billet de loterie qui s’appelle le ‘Lucky 13’. Et puis, il y a toujours le tirage spécial consacré au vendredi 13. Ce sont les deux jeux les plus réclamés par nos clients", assure Pascal Piron.

Les fêtes, moment crucial pour la loterie

Autre période très fructueuse: les fêtes de fin d’années, avec les tirages des 24 et 31 décembre, ainsi que les nombreux jeux à gratter que l’on retrouve généralement sur la table du réveillon de la Saint-Sylvestre. "C’était aussi une période qui a très bien marché. En fait, les pochettes de la loterie deviennent même des cadeaux pour tout le monde. Cela devient de plus en plus important, chaque année", assure-t-il. Ce samedi, le gérant de la librairie des Faubourgs espère revoir ses clients avec un seul souhait en tête: "je leur souhaite beaucoup de chance et j’espère que ce samedi matin, l’un des joueurs reviendra avec le gros lot", s’exclame Pascal Piron.