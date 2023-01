Thomas Meunier blessé lors du stage du Borussia Dortmund

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Thomas Meunier, actuellement en stage à Marbella avec l’équipe de Dortmund. Mardi, en match amical contre Düsseldorf (5-1), il a réussi un superbe assist de l’extérieur du pied mis à profit par son équipier Donyell Malen pour signer le 4e but des Jaune et Noir. Mais ce jeudi matin, il s’est en revanche blessé lors de la séance d’entraînement. Il souffrirait d’une petite déchirure au mollet et a été aperçu avec des béquilles qui doivent lui permettre de ne pas aggraver le mal. Reste à voir s’il sera rétabli pour la reprise du championnat, prévue d’ici huit jours. À cette occasion, le Borussia, actuel 6e de Bundesliga, recevra Augsbourg le dimanche 22 janvier.