Sur les routes de Compostelle : une conférence de Thierry Barras donnée à Habay

Comme pour les éditions précédentes, la rencontre est ouverte à tous: anciens et futurs pèlerins et toutes personnes que les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle intéressent ou interpellent. Elle aura lieu le samedi 28 janvier à 14 h 30 dans la salle au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de l’Auberge du Vivier à Habay-la-Neuve.

Les multiples chemins de Thierry

Thierry Barras, 63 ans, est un passionné de sport et des chemins de Saint-Jacques qu’il a parcourus par trois fois jusqu’à Compostelle. Joseph Boegen, secrétaire du groupe Saint-Jacques Sud-Luxembourg précise: "En 2020, il parcourt en près de trois mois le chemin de Vance à Compostelle, via Vézelay, Saint Jean Pied de Port, le Camino Frances jusqu’à Compostelle puis au Finistère. En 2021, c’est la voie du Puy-en-Velay, le Camino del Norte et le Camino Primitivo qu’il suit jusqu’à Santiago et le Finistère. Enfin en 2022, Thierry part d’Arles jusqu’à Toulouse, le Somport puis le Camino Frances jusqu’à Santiago et une nouvelle fois le cap Finistère, soit 1750 kilomètres en deux mois." Lors de la conférence de Habay, Thierry insistera sur le périple de 2021 avec le Camino del Norte et Primitivo.

La 18e rencontre de pèlerins en pratique: elle aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à 14 h 30 à l’Auberge du Vivier, 109, Avenue de la Gare à Habay-la-Neuve. P.A.F: 3 €/personne. Les bénéfices de la rencontre sont destinés à apporter un petit extra lors des vacances des enfants accueillis à l’Auberge du Vivier à Habay et d’autre part à soutenir "La Petite Plante" de Musson et son service pour adultes en situation de polyhandicap.

Le groupe "Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg" est formé d’anciens pèlerins pédestres et cyclistes de la région d’Arlon. Il a pour but de favoriser les rencontres de pèlerins et de promouvoir le pèlerinage de Compostelle.

Le site internet du groupe " Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg ", www.saintjacqueslux.be, donne les informations sur ses activités passées et futures. Il offre aussi une vision du culte et du pèlerinage de saint Jacques dans la province de Luxembourg.

Infos complémentaires: Joseph Boegen, secrétaire, Courriel: postmaster@saintjacqueslux.be - 063/21 77 69