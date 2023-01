Spectaculaire intervention des pompiers rochefortois à Bure

Un élève de rhéto du collège d’Alzon à Bure (Tellin) s’est blessé au cours d’éducation physique. Il souffre d’une fracture du tibia. Immédiatement le professeur et la direction ont fait appel au 112 et une ambulance des pompiers de Rochefort s’est rendue sur place en un peu moins de 15 minutes. Les ambulanciers, dont l’un était l’ancien entraîneur de foot du blessé, ont tenté de le déplacer, mais la douleur était telle que ce fut impossible. Le SMUR de Marche-en-Famenne a été dépêché sur place et le médecin urgentiste a endormi le garçon. Le même médecin a jugé le garçon intransportable en civière dans les escaliers. La salle de gymnastique se trouve en effet à l’étage supérieur, ce qui fait quelques dizaines de marches à descendre.