Paliseul : une mère de famille aurait abusé de son fils de 5 ans

”Madame se défend d’avoir commis les faits en invoquant un complot venant du père. Mais en septembre 2018, l’enfant de 5 ans révèle à sa grand-mère paternelle les agissements de sa mère en lui disant que maman l’embrasse sur la bouche avec la langue. Elle lui a également léché le sexe et s’est assise à califourchon sur celui-ci”, détaille la substitute du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot.

En entendant les mots du ministère public, la mère est entrée dans une sorte de crise de panique incontrôlable à un point tel que la juge Carine Thomas lui a demandé de sortir quelques instants pour se calmer. Chose que la prévenue a exécutée promptement, se dirigeant vers la salle des pas perdus.

“Je ne crois pas à l’histoire inventée”

La première plainte, déposée par le père, remonte à septembre 2018 après un retour de vacances chez la mère. Quelques mois plus tard, en novembre, rebelote. Cette fois, c’est la grand-mère paternelle qui alerte la police. “Ce dossier contient un faisceau de concordance précis. Par le passé, Madame a admis avoir été abusée lors d’une précédente relation. L’analyse de son téléphone révèle qu’elle a un attrait pour le sexe ; on y a retrouvé beaucoup de contenus pornographiques, scatologiques et sadomasochistes. Je ne crois pas à l’histoire inventée, les éléments périphériques donnent du crédit au témoignage de l’enfant. Madame a été examinée par un psychiatre et a besoin de soins, je demande donc l’application de la loi sur l’internement”, requiert la substitute du procureur du roi.

Me Maxime Fabry, défenseur de la prévenue, sollicite son acquittement. “Le fils de Madame présente un retard réel de développement, confirmé par des tests effectués par le PMS. Selon l’assistante sociale, on ne peut pas exclure que son comportement soit en lien avec ces prétendus faits mais rien ne peut étayer cette thèse. Le SAJ a estimé que l’enfant n’était pas en danger. Elle entretient des contacts réguliers avec son fils, encore aujourd’hui. Je vous demande l’acquittement pur et simple au bénéfice du doute et je ne m’exprime pas sur la demande d’internement”.

Le jugement sera rendu le 9 février.