Padel, skatepark, minigolf: la vallée du lac à Neufchâteau au top de l'offre sportive

" Tout ne se fera pas d’un coup de baguette magique, mais nous ne perdrons pas de temps. On va phaser tous les travaux envisagés pour ne pas que deux dossiers se télescopent et parce que c’est un projet d’une grande ampleur", prévient d’emblée le bourgmestre François Huberty qui annonce que lui et le collège communal ont une vision claire du développement sportif et récréatif dans la vallée du lac.

Voici les nouveautés.

Terrasse panoramique

L’esplanade près du hall sportif des Tanneries sera aménagée pour créer une réelle zone de convivialité pour des événements sportifs et festifs. "Cet espace public sera polyvalent. Au club house du tennis, on va aussi construire une terrasse suspendue qui donnera une vue panoramique sur le padel, le basket, le terrain de foot, les tennis et la plaine de jeux, comme souhaité par les utilisateurs qui voulaient un espace de qualité dans la vallée", annonce le mayeur. Cet espace aura une liaison piétonne avec l’esplanade.

Basket 3 contre 3

Le club de basket et l’Adeps ont demandé un terrain de basket 3 contre 3 extérieur, "un sport reconnu, qui a sa place aux JO. Des aménagements urbains alliant minéral et végétal permettent d’agrémenter les abords", ajoute M. Huberty.

Deux terrains de padel

À court terme on va développer 2 terrains de padel couverts. Le club de tennis voudrait développer cette activité en plus de son sport. "Le padel a le vent en poupe et il y a une très grosse demande pour des terrains couverts. La dalle en béton armée est prévue dans la phase 1", détaille le bourgmestre qui ajoute que plusieurs terrains de pétanque sont prévus dans le prolongement.

Skatepark

"On a eu l’occasion de rencontrer les jeunes qui sont demandeurs d’un skatepark. Cet espace est dédié à tout ce qui est à roulettes et sera donc accessible au plus grand nombre ; pas seulement aux pros et au skate, mais aussi aux trottinettes, avance M. Huberty. On espère aboutir assez rapidement. Aménagements urbains et intégration paysagère sont prévus pour éviter le côté grande marre de béton", conclut le mayeur.

Le tour du lac est très fréquenté par les sportifs. "Il y a une grosse demande pour bénéficier d’un parcours vita digne de ce nom dans la boucle intérieure de ce lac via des éléments plus solides que le bois. 10 engins sont prévus sur une partie du pourtour du lac. Le plus gros élément, dédié au fitness, ne sera pas loin des terrains de volley et du skatepark", précise le bourgmestre.

Les deux passerelles remplacées

Il restera ensuite à remplacer les deux passerelles: celle qui enjambe la Vierre et l’autre près, de la frayère, qui est dans un état avancé. "Celle qui passe sur la Vierre sera en bois lamellé-collé. L’autre sera une structure plus récréative destinée aux enfants. On travaillerait avec des éléments ludiques (pont de singes, etc.) tout en garantissant la sécurité des petits. Ce sera en quelque sorte un espace réservé aux plus jeunes enfants", se réjouit M. Huberty.

Plaine de jeux agrandie

La plaine de jeux existante sera agrandie et se verra doter de modules complémentaires. "En été, il y a une énorme demande et la volonté est d’augmenter l’attractivité du pôle famille et de revoir aussi les kiosques, qui ont vécu, et de repartir sur des structures plus modernes et adéquates pour mieux accueillir les familles, notamment", dit le bourgmestre.

La phase 6 du plan concerne l’autre côté du ruisseau de Neufchâteau, en dessous de la Cheravoie: "On y aménagera un parking en augmentant le nombre de places pour les voitures et les motos. Mais attention, on veut conserver le pourtour du lac en zone piétonne. Un giratoire est prévu", annonce encore M. Huberty.

Minigolf

La phase 7 verra la création d’un minigolf. "On a plusieurs pistes et on a en parlé avec l’Urbanisme. On revisitera le jardin fleuri et le kiosque, qui n’ont pas toujours bonne réputation, pour y créer un minigolf. Il y a assez de place pour l’étendre dans le futur si le besoin s’en fait sentir." conclut le bourgmestre.