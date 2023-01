Le Pat’Carnaval de retour pour son 45e

Après deux années de sevrage forcé au vu des conditions sanitaires, le Pat’Carnaval sera donc de retour à Bastogne du 17 au 19 février. "Nous ne changeons pas la manière de programmer nos festivités en se calquant sur les congés de carnaval, poursuit le président. Nous ne nous attachons pas au mardi gras, mais bien aux vacances scolaires." Un choix qui ne devrait sans doute pas plaire à tous les carnavals de la région qui pourraient devoir revoir leurs dates au vu de ce choix.

Pour cette 45e édition, le Pat’Carnaval restera dans une configuration habituelle avec une soirée cover le vendredi, le carnaval des enfants le samedi après-midi, l’intronisation du Grand Gédiwi le soir et puis le cortège le dimanche après-midi. "Nous avons cependant décidé d’innover, explique encore Philippe Collignon. Nous allons proposer un concert aussi le samedi en début de soirée. Ce sera cette fois un cover de Queen. La volonté est aussi d’attirer des personnes un peu plus âgées pour ce début de soirée. Ils ne s’y retrouvaient pas vraiment dans le type de soirée proposée jusque-là. Les jeunes auront aussi une soirée plus à leur goût, mais plus tard dans la soirée."

Déjà acheté des jetons

Les organisateurs du carnaval de Bastogne veulent aussi tirer les conséquences des précédentes éditions. "Nous avons décidé de permettre l’acheter des jetons boissons en ligne dès à présent, souligne encore Dominique Lambert. Nous ouvrirons aussi des ventes le jeudi de 18h30 à 21h30, tout cela pour éviter de très grandes files lors des soirées. Nous avons aussi décidé de proposer de payer en cash ou en via bancontact à chaque caisse."

L’ambiance carnavalesque sera donc de retour dans la ville de Bastogne mi-février avec des soirées qui devraient à nouveau drainer la grande foule dans le chapiteau pour les soirées gratuites sur la place Patton (Il pourrait accueillir jusqu’à 15 000 personnes par soirée), mais aussi au cœur de la ville pour le cortège carnavalesque de dimanche après-midi qui recevra entre 45 et 50 groupes carnavalesques, soit plus de 2500 figurants. Au niveau du public, ce sera à nouveau la météo qui influera le nombre. Et quid du futur grand Gédiwi. Le secret reste pour l’instant bien gardé. Il se dévoilera le samedi soir. La tradition reste bien ancrée.