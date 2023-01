124 pages spéciales consacrées à Marie Howet

C’est un numéro collector, fruit d’un travail collectif réunissant le Cercle libramontois d’art et d’histoire, l’Office du tourisme, le Centre culturel, la Ville de Libramont et la bibliothèque locale. Quelque 124 pages de récits inédits et de témoignages de Libramontois, qui ont connu l’artiste peintre, permettent de cerner la personnalité bien trempée de celle qui est un des peintres majeurs de l’Ardenne.