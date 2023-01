Source restaurée et victimes de l’Offensive à Bêche

Ces 13 et 14 janvier seront placés sous le signe du patrimoine et du souvenir dans le village de Bêche (Vielsalm). L’ASBL Positive Attitude, lauréate d’un appel à projets communal y restaure, en effet, depuis plusieurs mois une ancienne source. Ce site réaménagé, qui se veut convivial, sera également dédié à la mémoire. Outre un listing, en wallon, des lieux-dits du village, on y retrouvera les noms des victimes civiles de Bêche, tombées lors de l’offensive de décembre 1944 et janvier 1945. Pour marquer le coup, l’ASBL 83rd Thunderbolt Division, qui organise traditionnellement en janvier à Bihain une marche en l’honneur de cette division qui a libéré la région en 1945 a délocalisé son événement.