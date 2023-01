18 mois de prison pour l’expédition punitive dans Bastogne

Le jugement a été prononcé ce mardi matin.

Pour commencer, le Tribunal a requalifié la tentative de meurtre en coups et blessures. Si la prévention est moins grave, la violence dont ont fait preuve ce soir-là Botan Ildem et Edis Hodzic reste démesurée. Le Tribunal relève d’ailleurs "une réaction agressive disproportionnée" et balaie l’argument de la légitime défense avancée par leurs avocats.

Pour rappel, le substitut Pierre d’Huart parlait de "traque" et "d’expédition punitive". "Ils tournent dans Bastogne, cherchant à se venger". Se venger de quoi ? Un de leurs amis a fini à l’hôpital plus tôt dans la soirée, ayant reçu un verre ou une bouteille au visage. Un lancé imputé à deux Albanais. Le Tribunal estime qu’un doute subsiste et acquittera l’un des prévenus pour ce fait.

Toujours est-il que la bande rivale a retrouvé les deux Albanais, détruit leur voiture, s’en est suivie une bagarre dans la rue.

Une belle brochette de peines

Pour ces faits, Botan Ildem écope de 18 mois de prison et 1 600 € d’amende, avec un sursis de trois ans pour la moitié de la peine. Son ami, Edis Hodzic est condamné à 12 mois de prison et 1 200 € d’amende, avec sursis de trois ans pour 9 mois de prison et la moitié de l’amende.

Par ailleurs ils devront verser 2 990 € de dommages pour la réparation de la voiture.

Botan Ildem était également poursuivi pour diverses infractions de roulage, notamment des drifts dans Bastogne, pour détention d’armes (marteau-hache, matraque télescopique, coup-de-poing américain) et d’une faible quantité de cannabis.

Pour ces faits, il écope de 3 mois de prison supplémentaires, avec sursis de trois ans pour la moitié de la peine. Il est déchu de son permis de conduire pour 3 mois. Il devra également accomplir au total 120 heures de travail. Il y a encore 9 600 € d’amende, mais avec un sursis total de deux ans.

Du côté des Albanais, l’un est condamné à 80 heures de travail. Et une amende de 1200€, avec sursis de deux ans. L’autre n’ayant pas assuré sa défense, le Tribunal ne peut lui accorder de mesure de faveur. Il écope donc de 10 mois de prison et d’une amende de 1200€. Ils ont également endommagé la voiture de la bande rivale. Le dommage est évalué à 1500€ par la partie civile.