Dans la cité de Berthe, Sophie Molhan, échevine du tourisme et présidente du syndicat d’initiative, dresse un bilan très positif. "Nous avons très bien travaillé grâce aux multiples animations, comme le marché de Noël et la patinoire, explique-t-elle. Au château et au parc à gibier, par exemple, la fréquentation était supérieure par rapport à l’année passée."

À la Maison du tourisme Cœur de l’Ardenne, qui regroupe cinq communes, dont La Roche-en-Ardenne et Houffalize, la directrice Bénédicte Waty indique que le taux d’occupation des hébergements touristiques a atteint 95%.

À Durbuy, l’échevin du tourisme, Pablo Doquier, souligne lui aussi l’affluence exceptionnelle liée notamment au marché de Noël et à la patinoire. "P ar rapport à 2019, l’année de référence, l’affluence n’a pas été constatée uniquement les week-ends, enchaîne Yves-Marie Peter, président du syndicat d’initiative. Elle a été mieux répartie. Il y avait du monde également pendant la semaine, sans doute parce que les fêtes tombaient le week-end."

Une deuxième semaine plus calme

À Vielsalm, Sylvie Lejeune, directrice de la Maison du tourisme, annonce un bilan globalement positif. "Le Center Parc les Ardennes et les gîtes ont affiché un très beau taux d’occupation. D’une manière générale, on constate que la deuxième semaine a été plus calme. Les touristes étaient moins nombreux."

À Bastogne, Justine Rahir directrice de la maison du tourisme, souligne, pour sa part, une baisse de fréquentation au bureau d’accueil, à savoir 896 passages en 2022 au lieu de 1 151 en 2021. "Au niveau des nationalités, nous avons accueilli beaucoup plus de locaux, soit 40% issus de la province. Les Flamands représentent, comme les Français, 10% des passages, les Néerlandophones, environ 20%. Les autres visiteurs provenaient du Luxembourg, d’Espagne ou encore l’Allemagne. Chez nous, il s’agit surtout d’un tourisme de mémoire."

Au Bastogne War Museum, François Collard indique que le nombre de visiteurs a augmenté de 20%. Augmentation aussi pour l’ensemble de l’année avec 132 500 personnes en 2022, au lieu de 110 000 en 2021.

À Houtopia également, les vacances d’hiver ont été satisfaisantes en termes de fréquentation. "Nous enregistrons une hausse du nombre de visiteurs de 10% et clôturons ces vacances avec 1 563 visiteurs, se réjouit la directrice Delphine Didriche. Notre programme d’ateliers animés a remporté un vif succès. Houtopia ferme aujourd’hui ses portes au public afin de permettre à nos équipes de préparer la nouvelle saison et d’entreprendre tous les travaux de maintenance. Nous rouvrirons le mercredi 1er Février."