Une élégante dealeuse difficile à croire à Arlon: 38 000 € retrouvés chez elle

Deux prévenus bien différents se sont installés devant leurs avocats respectifs sur les bancs du Tribunal correctionnel d’Arlon. Une élégante Arlonaise de 30 ans s’est installée devant Me François Fadeux. Avec ses yeux embués, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession. De l’autre côté, un Français de 24 ans de Creutzwald (Moselle), baraqué comme un chauffeur de semi-remorques, s’est assis devant Me Hélène Michel. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs dans une affaire de stupéfiants.