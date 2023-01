Une cloche coulée à Tellin a été placée au château de Mirwart

Elle a ensuite pris la direction de l’Alsace, et plus précisément Strasbourg, pour y être polie. L’arrivée de la cloche fait bien évidemment le bonheur de John Eyers, le propriétaire du château. "La présence de cette cloche, c’est un retour dans le passé souligne l’architecte de formation. Depuis que j’ai repris le château, je m’efforce de le moderniser tout en gardant l’historique de son passé. L’idée est de garder un juste équilibre entre les matériaux du passé et ceux d’aujourd’hui. Un mix des XXe et XXIe siècles".

John Eyers tente de redynamiser le château mais surtout de l’ouvrir au grand public. "Je souhaite créer un espace dans lequel tout le monde se sente chez soi, poursuit-il. Le château doit retrouver une âme et un cœur. Pour ce faire, quoi donc de plus logique d’avoir fait appel à un artisan local de la trempe d’Olivier Baudri pour ce travail".

4 000 visiteurs sur les 3 jours du marché de Noël!

Depuis 2016, le château a été racheté et modernisé par l’architecte châtelain. L’imposante bâtisse abrite des salles de réunion, un restaurant gastronomique, un restaurant bistro et des chambres d’hôtel. Un lieu que le propriétaire souhaite accessible à tous. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait fin décembre en organisant un marché de Noël au cœur du château, avec des artisans locaux. "Sur les trois jours, nous avons accueilli entre 3 et 4000 personnes ! Un énorme succès puisque nous avions tablé sur un demi-millier de visiteurs" se félicite John Eyers.

Des projets, l’homme en a d’ailleurs encore quelques-uns dans les cartons. "L’idée est de développer la culture, l’art ou encore le folklore au départ de personnes de la région souligne-t-il. Les environs regorgent de ressources et de talents. Si je peux apporter mon aide pour leur donner une certaine visibilité, c’est avec joie que je le ferai. Le château de Mirwart est important, il doit devenir un lieu marquant sur la carte de la Wallonie".