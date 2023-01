Le domaine de la Claire Fontaine, à La Roche fait peau neuve après 3 générations

La notion de "boutique hôtel", soit une structure qui mise sur le service, le qualitatif, à taille humaine et ne dépendant pas de grandes chaînes, est mise en avant par Adrien Son qui souligne: " Nous voulons garder notre âme et l’âme des lieux."

Un chantier de 3 millions d’euros

Les travaux sont conséquents. Budgétairement, ils s’élèvent à un montant de l’ordre de 3 millions d’euros.

Adrien Son explique que des modernisations sur le plan de l’isolation, de la ventilation étaient devenues indispensables. Le chantier sera décliné entre lifting et nouveautés. "Nouvelle salle de banquet, nouvelle façade. Le restaurant avec vue sur la rivière et le parc, sera entièrement renouvelé. Nous portons également une attention particulière à l’accueil des PMR avec des aménagements spécifiques. Les salons chargés d’histoire avec leurs boiseries centenaires, ainsi que le mobilier avec les plus belles pièces passeront dans les mains d’artisans-ébénistes de la région. La réception de l’hôtel et du restaurant sera entièrement remodelée."

On va passer de 33 à 46 chambres d’hôtel

La capacité d’accueil sera revue à la hausse: "Les chambres continueront leurs rénovations. À terme, l’hostellerie va agrandir sa capacité de logement à 46 chambres contre 33 aujourd’hui".

Les travaux actuels, qui s’inscrivent dans un projet plus global sur les 5 hectares du domaine, débutent et imposent la fermeture de l’établissement. "Cette première phase des travaux se terminera dans le courant du printemps avec des finitions qui elles, continueront jusqu’en été sans impacter la clientèle", ajoute Adrien Son. Pendant la période de fermeture, les chambres situées dans la dépendance seront accessibles tout comme les logements insolites, en verre-miroir. Un concept original qui permet de l’intérieur de découvrir l’environnement et la nature tout en étant dans une réelle intimité vis-à-vis du monde extérieur.