30% de VTT électriques et 20% de femmes

L’Hivernale VTT, à Bellefontaine, a ouvert dimanche la saison de la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme dans notre province. "Comme en 2022, 60 rendez-vous cyclo, VTT et gravel sont à l’agenda de la FFBC dans le Luxembourg", note Frédéric Coulon, délégué provincial FFBC et membre du Bras6Cols, le club cyclo de Bras-Haut. "On attend encore du monde. L’an dernier, on a eu 350 participants en moyenne par organisation, soit quelque 20 000 coureurs au total. En 2022 toujours, il y avait 10 000 affiliés en Wallonie, dont 1 600 chez nous. Les affiliations pour 2023 sont ouvertes jusque fin août. Mais affilié ou pas, les randonnées sont accessibles à toutes et tous. Aux vélos électriques aussi, on en voit de plus en plus, avec en 2022, 30% en moyenne sur les parcours VTT, et de 5 à 10% sur route."