Tintigny : un second ouvrage en patois gaumais signé Jacky Clausse

L’Académie des patois gaumais présente son nouveau spectacle à Gérouville (21 au 22 janvier) et Ethe (3 au 4 février).

Pendant le spectacle, les membres de l’atelier diront aussi des expressions en gaumais extraites du dernier ouvrage de Jacky Clausse. Le cabaret sera aussi l’occasion de la sortie officielle de l’ouvrage: "Au travé des couteurs, d’Hibèrnaud à Vilémant", reprenant plus de 900 expressions en gaumais recueillies pendant toute sa vie par Jacky, par ailleurs membre fondateur de l’atelier et présentateur du cabaret. Chaque expression est accompagnée de sa traduction en français et de sa signification.

Le second recueil de Jacky

Christian Lambinet, lui aussi féru de ce dialecte, a écrit la préface de ce second tome dont voici un extrait en patois: "Passionné pa l’langatch' du s’paï, vers l’âdge du dich’-douz' ans, il è coumèci à rlever dès in cal’pin des dijaïes, des flauves bin typiques du la Gaume qu’il oïou dès la vie courante. Lu darnî chapit', pardjè in pô spèciâl, su hutche" histoir' vrâ ". Ça n’vu’m dère quu les autes nu l’sant’mes, mais touci çu n’èst’m des" proverbes ", mais des dijaïes qui n’su rèpètan’mes dès les conversâtions, mais putot en anecdotes. La plupart, i l’es è oï du s’n’oreille dès la Gaume, surtout tautout d’Tint’ny, Têrmes, ou Tchiny, ousqu’il è travailli lontè. Dju v’souhâtans bon vouyatch' avu nôs dijaïes. Pou qu’elles sinchent pu âgies à comprenre, dj’ans d’abôrd ba-i la significâtion en français, peu en patois gaumais, et pou fini la traduction littérale en français".

Le livre sera disponible, dans un premier temps, au prix de 12 € lors des 4 spectacles de l’Académie ou chez Michel Frères. On peut le commander via le site: https ://atelierdelacademie.ga.