Les métalleux ont fait trembler la Laiterie de Tohogne

«Si j’aime un groupe, je le boucle»

La soirée du samedi soir a été l’un des moments forts du week-end. Elle a débuté avec les Polonais de Hate, qui ont notamment participé cet été au festival allemand de Wacken, l’un des plus importants de heavy metal au monde. Le groupe norvégien Blood Red Throne, tête d’affiche de cette édition du festival durbuysien, a pris le relais de la soirée. La nuit s’est clôturée avec deux groupes belges: Psychonaut et ses sons progressifs, puis Pothamus et son ambiance psychédélique. Au total, 16 groupes se sont succédé sur scène les vendredi et samedi. Plus des deux tiers étaient belges, principalement du nord du pays. Si les styles de heavy metal sont variés, tous les groupes ont un point commun: Ils sont dans la playlist de Mathieu Addonisio. "Je m’occupe seul de la programmation. Si j’aime un groupe, je le boucle."

Rentrer dans les frais

Si Mathieu Addonisio s’occupe principalement seul de la mise en place du festival, le Bomalois peut compter sur une quinzaine de bénévoles pour l’aider dans le bon déroulement du week-end. À quelques heures de la fermeture des portes, l’organisateur tire un premier bilan positif. "Nous avons attiré plus de monde que d’habitude, c’est gagné. Nous n’allons pas rouler sur l’or, mais on devrait rentrer dans nos frais. J’ai beaucoup douté ces derniers jours, mais je suis satisfait pour l’instant. On verra à l’autopsie finale." Une certitude au moment de débrancher le caisson: les festivaliers attendent déjà la 5e édition anniversaire !