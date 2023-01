Les étrennes du facteur : la tradition se perd en province de Luxembourg

"On a encore certaines personnes qui sont attachées aux traditions. Ce sont souvent des chocolats. J’ai reçu aussi une bouteille de jus de pommes fait maison, certaines personnes donnent de l’argent, même si ce n’est plus autorisé. C’est parfois cinq ou dix euros".

Difficile pour ce jeune facteur de dire si cette tradition est en train de se perdre. "Je suis un très jeune facteur, mais par rapport à ce que j’ai pu entendre, oui, ça se perd".

Les éboueurs ne peuvent pas faire de porte-à-porte pour chercher leurs étrennes en province de Luxembourg

Il apprécie en tout cas les encouragements qui font toujours plaisir. Surtout en cette période où les paquets et les lettres affluent plus que d’habitude.

Pas comme il y a 30 ans

On pose la question des étrennes à un facteur au bureau de poste. "C’est strictement interdit au guichet", répond l’employé. Ce facteur toujours en activité, mais plus sur le terrain, évoque ce temps béni d’il y a une trentaine d’années: "Aujourd’hui, on ne voit plus autant les gens, j’ai toujours travaillé dans les petits villages, on voyait à cette époque 50% de notre clientèle. Là, effectivement, il y avait des dringuelles, mais il faut dire que le service était autre. Je me souviens, on rentrait chez les gens, les portes étaient ouvertes, il y avait une ordonnance du pharmacien, on la prenait. Le lendemain, on rapportait la course et on remettait la monnaie. Il est évident que les gens vous laissaient des dringuelles et pour certains facteurs, cela pouvait aller jusqu’à un demi, voire un traitement ". Une autre époque.

Ne pas demander

La porte-parole de Bpost, Veerle Van Mierlo résume ce qui est possible aujourd’hui: "La politique de l’entreprise est que les postiers ne peuvent pas demander d’étrennes, mais peuvent en recevoir. Ce qu’ils font souvent, c’est mettre une carte de vœux dans les boîtes. Mais si des clients veulent mettre en valeur leur facteur, qui serions-nous pour dire qu’ils ne peuvent pas accepter quelque chose ?".