Les éboueurs ne peuvent pas faire de porte-à-porte pour chercher leurs étrennes en province de Luxembourg

Des us et coutumes complètement différents chez Idélux Environnement. Ainsi, apprend-on du responsable logistique des recyparcs de la province de Luxembourg, que les étrennes sont interdites dans les parcs à conteneurs.

Et le porte-à-porte alors ? "Inimaginable, s’exclame Isabelle Michel, de Tintigny, présidente d’Idélux Environnement. J’ai été très étonnée quand j’ai appris par quelqu’un de ma famille qui habite à Namur que ce porte-à-porte se pratiquait dans sa ville. Je trouve cela gênant et, pour moi, c’est inconcevable d’instaurer un tel système chez nous. Nous organisons une fête pour le personnel en fin d’année pour le remercier pour le travail accompli. C’est bien. Quand il fait chaud en été, il m’arrive aussi de distribuer des softs aux gens qui font la collecte. De nombreux citoyens font cela également. C’est bien aussi. Mais de là imaginer que des agents pratiquent ce que je qualifierais de mendicité à chaque début d’année, je ne suis plus d’accord. Cette tradition est d’autant plus troublante que des personnes plus âgées pourraient être intimidées ou pourraient ne pas oser dire non et donneraient alors une grosse somme d’argent.

Je trouve que le système mis en place par notre zone de secours est parfait. Les pompiers ne vendent plus leur calendrier en porte-à-porte, mais le distribuent dans les boîtes avec un bulletin de versement. On est libre de donner ou pas. On ne se sent pas obligé", conclut la Tintignolaise.