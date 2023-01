Des faits de mœurs reprochés à un prêtre en province de Luxembourg

Le vicaire épiscopal aux questions canoniques, l’abbé Juan Carlos Conde Cid, nous explique les dispositions prises lorsqu’une telle information arrive à l’évêché. D’emblée, il met en avant l’attention qui est portée à la victime. Il rappelle: "Un point de contact a été mis en place par l’ensemble des évêques belges. Les personnes en charge de ce dernier sont indépendantes des diocèses." Et ajoute: "Nous sommes attentifs à tous les signalements d’abus et nous y prêtons attention. Dans le cas présent, ce signalement est arrivé via Facebook."

Le prêtre suspendu

Dans un premier temps nous confie le vicaire épiscopal: "Nous essayons d’analyser la vraisemblance des faits évoqués. Nous sommes à l’écoute de la victime. Il faut souvent du temps pour qu’elle se confie. Nous ne savons pas tout, tout de suite. Cela ne remet pas sa crédibilité en cause mais la vérité arrive petit à petit." Une fois cette vraisemblance établie des mesures peuvent d’emblée être prises à l’encontre du prêtre. Ici, il a été suspendu par Mgr Warin, évêque de Namur-Luxembourg. Il lui est cependant permis de célébrer la messe en prison et auprès d’une congrégation de religieuses. "Le Procureur du Roi est informé, tout comme le prêtre qui est avisé que de tels faits lui sont reprochés", nous dit le vicaire épiscopal

Pas de justice parallèle

Une fois l’enquête préliminaire réalisée au niveau de l’évêché, cette dernière est envoyée à Rome, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Ce qui fut également fait. La réponse de celle-ci n’est pas encore revenue à Namur. Cette congrégation va remettre un mandat à l’évêché préconisant par exemple certaines sanctions, un passage devant le tribunal diocésain…

L’abbé Juan Carlos Conde Cid insiste cependant: "L’église ne possède pas une justice parallèle, mais, par exemple, la justice civile n’est pas compétente pour certains points." Parmi ceux-ci, celle de la "Réduction à l’état laïc" soit la perte de la dignité de prêtre.

Notre interlocuteur met également en avant la volonté de l’église de dénoncer ces faits: "Nous avons été une des premières institutions à augmenter le délai de la prescription pour de tels cas" et de ponctuer: "Il est important que la victime se sente reconnue en tant que victime."