Arlon : une réception royale pour la confrérie du Maitrank

Lors de la présentation à la royale confrérie du Maitrank, à laquelle participaient plus d’une centaine de membres, le grand bailli Francis Dubois a insisté sur le fait que trois départs sont à ce jour enregistrés au sein du conseil d’administration. Diverses tâches importantes seront donc à pourvoir lors de l’Assemblée générale qui aura lieu le vendredi 10 mars prochain et le grand bailli de préciser: "Nous recherchons des administrateurs disponibles et motivés, à même d’exercer une fonction effective au sein du conseil d’administration et de participer activement à la préparation et à l’exécution des différents événements de la confrérie. Le Grand Conseil doit former une équipe unie composée de gestionnaires, d’organisateurs et de concepteurs qui doivent œuvrer dans un esprit de fraternité au service de la confrérie, de ses nombreux membres et de la Ville d’Arlon."