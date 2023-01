Signalons toutefois que ce classement n’a rien d’officiel. Il ne s’agit en rien d’une sorte de guide Michelin de la frite, puisque le classement repose sur un indice de popularité. Un indice calculé sur base des votes (note et nombre) avec primauté pour les votes les plus récents, des avis des internautes et de l’ancienneté de l’établissement sur le site.

Voici le classement des friteries de la province. Si King Snack, à Neufchâteau, occupe toujours la première marche provinciale, il a laissé le haut du podium national à une friterie de Jambes.

2. King Snack, à Neufchâteau: 2066 votes

3. Chez Bryan, à Aubange: 1205 votes

4. Le Bon Appétit, à Habay: 542 votes

6. Dewit, à Athus: 1502 votes

7. Chez Johanna, à Tintigny: 704 votes

10. Chez Mimil, à Hamipré: 295 votes

12. Chez D’Jess, à Libramont: 271 votes

15. Chez Jojo La Frite, à Virton: 85 votes