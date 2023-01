Ce vendredi matin, la police a diffusé un avis de recherche, pour tenter d’identifier et retrouver les auteurs de ce home invasion et de cette tentative de meurtre.

" Ils m’ont frappé, tabassé, témoignait M. Genon dans nos colonnes en mars 2022. Je ne me souviens pas vraiment des détails. Tout a été tellement vite. "

"Je suis un miraculé, m’ont-ils dit à la clinique de Bastogne", ajoutait M. Genon. Il s’est débattu et a réussi à prendre la fuite pour sauver sa vie. Il s’est réfugié chez son frère dans le village, d’où il a appelé les forces de police.

Avis de recherche

Voici l’avis de recherche diffusé par la police fédérale, à la demande du juge d’instruction de Marche

Le jeudi 17 mars 2022 vers 20 h, un homme âgé de 65 ans a été victime d’un violent vol avec violences dans son habitation située rue de la Hesse à Givry.

Deux individus cagoulés ont réclamé de l’argent et ont menacé l’homme à l’aide d’une arme à feu. La victime n’a pas obtempéré et a reçu de nombreux coups. Un des auteurs a tiré sur l’homme, le blessant au crâne. Il a finalement pu s’échapper de ses agresseurs.

Les auteurs ont pris la fuite à pied en direction de Gives. Ils mesurent entre 1m75 et 1m80 et sont de corpulence athlétique. Ils portaient des vêtements foncés.

Le jour des faits à 20 h 00, une réunion se tenait à l’école de Givry concernant la fusion des communes de Bastogne et Bertogne.

La police cherche des personnes qui auraient croisé les deux auteurs dans le village de Givry avant ou après cette réunion.

Les enquêteurs recherchent aussi de précieux témoins qui auraient remarqué des agissements suspects ou un véhicule suspect à proximité du domicile de la victime avant ou après les faits ou qui auraient des informations sur ce fait.

La discrétion est assurée.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email: avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.