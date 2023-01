2 Intermarché situés à moins d'un kilomètre l'un de l'autre: quel avenir à Recogne?

Cela fait déjà plus de 28 ans qu’un Intermarché est implanté à la rue du Flosse de Recogne (Libramont). Magasin franchisé tenu par un indépendant, il occupe une place importante dans le domaine commercial de la région. Mais voilà, suite à la reprise du groupe de supermarchés Mestdagh par l’enseigne Intermarché, un second commerce du même nom est donc présent à quelques centaines de mètres de là. Deux mêmes enseignes à proximité, cela pose bien évidemment question. Bien qu’implanté depuis de nombreuses années, le commerce situé à la rue du Flosse risque de subir la concurrence de l’autre magasin. Plus grand, plus espacé et plus neuf, l’ancien Carrefour risque d’attirer de nouveaux clients puisque la plupart des produits proposés seront semblables dans les deux magasins. Cette proximité va-t-elle provoquer, à terme, la fermeture d’un des magasins ? C’est une question légitime que se posent de nombreux habitants de la région.