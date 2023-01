Une de ces actions est la transformation de certains vergers en vergers pâturés. Ces vergers qui étaient autrefois fauchés sont maintenant pâturés par des moutons, rien que des avantages en termes de développement rural, environnemental et agronomique.

La Commune d’Attert, avec l’aide du Parc naturel, met donc ses vergers communaux gratuitement à disposition des jeunes éleveurs locaux. Des baux, avec des exigences environnementales à respecter, sont signés.

Adrien Holleville, chargé de mission au Parc naturel du val d’Attert, précise: "Cela permet de maintenir la présence de ces éleveurs qui subissent de plein fouet les prix exorbitants des terres en frontière avec le Luxembourg. En outre, les troupeaux de ces éleveurs sont souvent composés de races locales comme l’ardennais roux ou l’ardennais tacheté, ce qui permet de sauvegarder ces races anciennes."

Ces races rustiques sont cependant peu recommandées dans les vergers pâturés à cause de leur attrait pour l’écorce des arbres, ce qui a nécessité l’installation de bonnes protections autour de chaque fruitier.

Ces protections et les clôtures ont été financées par le Parc naturel. Même clôturés, ces vergers restent toujours accessibles aux Attertois. Vers la mi-juillet, les moutons quittent les vergers afin de permettre aux habitants des environs de récolter les fruits des arbres. L’ensemble de ces actions sont expliquées sur de nouveaux panneaux pour que les habitants comprennent la démarche du Parc et qu’ils identifient plus facilement les vergers communaux où la cueillette est autorisée.

Les avantages du pâturage

Il existe deux façons de gérer l’herbe: le pâturage et le fauchage. Le pâturage est à privilégier dans un verger pour plusieurs raisons. La première est que le pâturage peut utiliser l’herbe quand elle est maintenue à faible hauteur, ce que ne peut pas faire la fauche. Adrien Holleville ajoute: "Cette gestion précoce de l’herbe par le pâturage limite la prolifération des campagnols qui aiment se promener librement dans les hautes herbes, tout en restant cachés des rapaces. La seconde raison est que le tassement de la terre par le piétinement des moutons limite l’expansion des galeries des campagnols. Les campagnols en surnombre peuvent en effet s’attaquer au tronc et aux racines des fruitiers, ce qui peut entraîner la mort de ces derniers."

Les moutons qui pâturent dans le verger durant l’année sont adaptés à notre climat. La température de confort d’un mouton se situant entre -8 °C et 23 °C, le pâturage hivernal n’est donc pas un problème pour le mouton. En été, un peu d’eau et un arbre sous lequel s’abriter du soleil suffit à son confort. Par ailleurs, l’herbe de nos prairies, à elle seule, convient parfaitement au régime alimentaire des moutons. Il est donc recommandé de ne pas leur donner à manger.