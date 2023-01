Un festival de "death metal" à Tohogne, dès ce vendredi soir

Après deux années d’absence, l’organisateur Mathieu Addonisio et sa bande ont posé les caissons à la salle de la Laiterie de Tohogne (Durbuy). L’habituelle salle du Confluent à Bomal n’étant plus disponible suite aux inondations, le crew a soigné son affiche pour remplir l’espace tohognois. 16 groupes se partageront la scène qui se veut internationale. On mentionnera notamment les Polonais de Azarath et Hate ainsi que le groupe norvégien Blood Red Throne. Entrée sur place : 30 € le vendredi, 40 € le samedi, 60 € les deux jours.