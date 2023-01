Saint-Mard : le 14 janvier, les dernières sœurs du home Saint-Charles s'en iront définitivement

Plusieurs décennies au service des résidents

40 ans, ce n’est pas rien. Sœur Claire a été la toute première infirmière au sein de l’institution avant de devenir infirmière en chef. Très présente pour les résidents, elle entretenait un contact privilégié, cher à ses yeux, avec les familles. Avant d’arriver au home Saint-Charles, elle officiait à Thionville au sein d’une autre équipe médicale. Désormais, Sœur Claire va prendre une retraite bien méritée, parmi les siennes, du côté de Nancy.

Aux côtés de Sœur Claire se trouve Sœur Jean-Bosco qui fréquente l’établissement depuis une dizaine d’années. Forte d’une grande expérience avec des enfants malades ou handicapés, elle est arrivée dans un univers qu’elle ne connaissait pas. "J’appréhendais un peu d’aller chez les personnes âgées, car j'ai toujours été en compagnie d’enfants. Et en fait, je me suis aperçue que j’aimais beaucoup les personnes âgées, car elles ont énormément de choses à nous apprendre", glisse Sœur Jean-Bosco.

Une présence bénéfique

Une oreille attentive, une main posée sur l’épaule ; les deux sœurs mettaient un point d’orgue pour apaiser l’esprit de tous les résidents, mais aussi du personnel. "Il est clair que le départ des sœurs sera marquant pour les résidents, mais aussi pour le personnel. Elles n’étaient pas de simples bénévoles, elles faisaient véritablement partie intégrante de cette maison", explique Elliot Monaville, le directeur du home Saint-Charles. Contrairement à Sœur Claire, Sœur Jean-Bosco quitte Saint-Mard pour une nouvelle mission dans une autre institution située dans les Vosges.

Pourquoi partir ?

Depuis le départ de Sœur Marthe, le 27 août dernier, les choses ont été amenées à évoluer. La congrégation des sœurs de Saint-Charles de Nancy prévoit qu’il faut au minimum trois sœurs pour pouvoir assurer une communauté. Sans remplaçante et n’étant plus que deux, il fallait donc partir à la retraite ou vers une autre mission. "C’est une drôle d’ambiance, car tout le monde est triste. On ne sait pas trop quoi répondre aux résidents. Oui, nous nous en allons, mais nous savions qu’un jour ou l’autre cela aurait lieu. C’est notre mission d’aller là où on a besoin de nous", confie Sœur Jean-Bosco.

Malgré une petite appréhension, les deux sœurs nous ont assuré partir l’esprit tranquille. "Il y a une équipe formidable ici, l'ambiance est très bonne et c’est le plus important", ajoute Sœur Claire. "L’équipe fait tout. La bonne ambiance entre tous les services, cela forme un tout. Il faut sauvegarder cette ambiance à tout prix", termine Sœur Jean-Bosco. Cette semaine, les deux religieuses vont encore profiter quelques instants de leur cadre de vie, de leurs résidents, amis et collègues avant de s’éclipser, discrètement. Le vide laissée sera grand, mais le directeur l'a assuré : "vous serez toujours les bienvenues parmi nous !"