Pas de fumée blanche pour les 102 résidents

Et rien ne sera apparemment épargné à l’institution. Après l’échec de l’intervention de maintenance de la Saint-Sylvestre et ensuite, de l’absence d’une pièce finalement commandée en Flandre, c’est à présent un problème concernant le gaz.

Les techniciens d’ORES ont dû être appelés et ont découvert qu’une membrane d’étanchéité était défectueuse dans le système d’alimentation. Vers 18 h 15, on attendait l’arrivée d’un matériel cette fois de Liège. Les techniciens étaient toujours au boulot et restaient sur place. On espérait toujours une issue favorable en soirée. Les chauffagistes étaient toujours eux aussi sur place.

Le personnel de l’établissement doit manifestement s’adapter à des conditions difficiles. Trois problèmes se posent: le chauffage, la cuisine et la température de l’eau pour les sanitaires.

Pour faire face, une partie de la cuisine a été décentralisée dans les cuisines de la ville, mais les repas ont bien été assurés. Du matériel électrique a été acheté ou emprunté et tourne en rotation dans les chambres. Des canons à chaleur ont été mis en place dans les espaces communs. Tout comme un système D de bouilloires pour assurer une toilette minimale. Quand on sait que la majorité des résidents doit se faire aider pour les toilettes, un vrai défi.

L’optimisme et le bout du tunnel semblaient cependant être bien là en début de soirée.