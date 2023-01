Ils ferment leur boulagerie à Baranzy : « C’est la manière qui fait le plus mal »

Ne comptant pas ses heures, accumulant les semaines de 70 h de travail avec des ouvertures 7 jours sur 7 durant de nombreuses années, la qualité de ses produits est connue et reconnue, ses compositions festives appréciées. Il n’a jamais manqué de courage, ne peut se targuer d’être dispendieux, mais investissant à plusieurs reprises dans de nouveaux locaux, matériels et installations. Durant la période de Covid, "j’ai remplacé mon four, un investissement même d’occasion, qui représente tout de même 50 000 € alors qu’il n’était plus possible de servir un sandwich ou un café dans le salon de dégustation". Et depuis lors, la clientèle n’a pas vraiment repris ses habitudes.

Pas de chômage

Pour le couple, ce n’est pas encore l’heure de la pension, il comptait bien réduire progressivement ses activités dans les toutes prochaines années. L’arrêt prématuré des activités ne lui accordera plus de rentrées financières, il ne pourra non plus bénéficier de revenu de remplacement. Pas de droit au chômage, au contraire de la fidèle employée Murielle Lamuraux qui est restée, avec Christiane, l’épouse, durant un quart-de siècle, derrière le comptoir. "Peut-être pourrons-nous bénéficier du droit passerelle, environ 1 500 € pour le couple, après examen de notre situation lorsque l’on sera fermé depuis au moins 7 jours", glisse encore celui qui vit une situation émouvante. Alors si vous voulez profiter d’un véritable pain artisanal, d’un savoureux pâté gaumais, d’une tarte goûteuse ou enfiler la couronne de roi ou reine après avoir découvert la fève, ou simplement saluer le couple, il ne vous reste plus que quelques jours pour passer à Baranzy.