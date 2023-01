Cette année, il propose des galettes des rois, où l’on peut trouver des bijoux à la place des fèves. "En collaboration avec la bijouterie Jean d’Argembeau de Libramont, nous avons caché dans deux de nos galettes, deux bijoux en or en forme de couronne, explique le jeune artisan. Une pour la reine, l’autre pour le roi. Chaque cadeau a une valeur de 275 €. Si le bijou ne plaît pas à l’heureux gagnant, celui-ci aura la possibilité de l’échanger contre un bon cadeau à la bijouterie."

Ce genre d’idée, cela fait quelques années que l’homme la met en pratique.

"On a commencé il y a maintenant trois ans, souligne Florian Didriche. L’idée vient de France où j’avais vu qu’un artisan plaçait des pièces d’or dans les galettes. On avait fait sensiblement la même chose dernièrement mais nous avons revu le concept pour cette année."

22 € la galette

Avec un tel cadeau, on se doute que le prix de la galette n’est pas donné. "Le prix est de 22 € pour une galette de 6 personnes, explique le pâtissier. Je suis conscient que le prix est assez élevé mais je suis obligé de répercuter le prix des matières premières et de la main-d’œuvre. Les clients disposent d’un produit artisanal haut de gamme tant au niveau visuel que gustatif. On n’est pas sur la galette du supermarché."

Jusqu’à dimanche

Les ventes de galettes se termineront dimanche et l’artisan a une petite demande pour ses clients. "J’espère vraiment que les deux gagnants viendront se manifester, lance-t-il. C’est important de connaître l’identité des personnes à qui le cadeau a fait plaisir."

L’an dernier, l’entreprise familiale avait vendu plus de 800 galettes pour la fête, un chiffre qui devrait être sensiblement le même cette année. "Pour une boulangerie rurale, ce n’est pas mal du tout", termine l’artisan.